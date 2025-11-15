Спасатели Башкирии эвакуировали с тонкого льда мужчину

В Белорецке спасатели пришла на помощь мужчине. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.
На городском пруду решил порыбачить мужчина. Это заметили спасатели с помощью камер видеонаблюдения. Отчаянный рыбак расположился в 10 м от берега. Так как лёд только начинает схватываться и ещё очень хрупкий, спасатели поспешили эвакуировать мужчину обратно на берег.
Спасатели предупреждают: первые морозы создают иллюзию безопасного льда, но его толщина пока минимальна, и он может проломиться в любую минуту.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.