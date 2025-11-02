В Уфе станет больше платных парковочных мест

Планируется, что уже в 2026 году количество платных парковочных мест в столице увеличится до 3,5 тыс. Также не исключено, что из-за высокой загруженности на отдельных участках возрастет и стоимость паркинга. Меняет и система оплаты. Подробнее о нововведениях – в нашем сюжете.

Исторический центр Уфы, говорит Олег Сазонов, всегда был и остается загруженной частью города. Места немного, а вот желающих припарковаться – хоть отбавляй. С появлением платных стоянок транспортная ситуация заметно улучшилась, но без нарушений не обходится. Регистрирует их специальная машина, оснащенная системой фото- и видеофиксации.

Монитор снимает в автоматическом режиме, ловит связь со спутниками. Ну и всё, идет съёмка. Олег Сазонов, водитель-контролёр зоны платной парковки

Так в течение дня водитель-контролер наматывает круги по намеченному маршруту. Затем данные поступают в учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных мест, где и выявляют нарушителей. Штраф за неуплату стоянки – 1500 рублей. Но что делать, если внести платеж не удается из-за участившихся ограничений мобильного интернета? Именно этим вопросом чаще всего задаются уфимцы.

Также уже месяц в Уфе в тестовом режиме работает сервис по предоставлению бесплатной точки доступа в интернет. Wi-Fi для оплаты парковки запустили в составе «умной» остановки перед ГКЗ «Башкортостан». Сигнал распространяется в обе стороны по улице Ленина в радиусе 500 метров. В целом, как отмечают разработчики, проект стремительно развивается. Уже в 2026-м количество платных парковочных мест увеличится до 3,5 тыс. Связано это в первую очередь с высокой загруженностью на отдельных участках. Спрос на платные стоянки вырос с началом учебного года.

Сейчас в городе действует больше тысячи мест платной стоянки. Машины уфимцы оставляют в среднем на один-два часа. Новость о возможном повышении цен автолюбителей не сильно обрадовала. Но отказываться от услуги они не собираются. Преимуществ все-таки больше.

Стоит отметить, что в будни с 9 вечера до 7 утра, а также в выходные и праздники стоянка бесплатная. Ненадолго оставить автомобиль можно и в обычный день.

Узнать место платной парковки несложно: на асфальте – синяя разметка, а рядом – соответствующий указатель. Кстати, они бывают двух видов: 101 и 102. 101 показывает, что парковаться на данном месте можно бесплатно не более чем 20 минут. А 102 говорит о том, что рядом находятся социальные и муниципальные объекты, а значит, стоять на этом месте можно целый час.