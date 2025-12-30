В Уфе в НИИ глазных болезней помогают вернуть зрение без операций

В новом отделении Уфимского НИИ глазных болезней, открытом в начале года, прошли лечение порядка 600 пациентов. Вернуть или улучшить зрение им помогли без операций.

По мнению экспертов, консервативное лечение – новая ступень в оказании офтальмологической помощи в Башкортостане, и воспользоваться им могут жители не только нашей республики, но и других регионов России. При этом используются самые современные методы, такие как медикаментозная, физио-, лимфотерапия, а также клеточные биотехнологии.