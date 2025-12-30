В Уфе в НИИ глазных болезней помогают вернуть зрение без операций

В новом отделении Уфимского НИИ глазных болезней, открытом в начале года, прошли лечение порядка 600 пациентов. Вернуть или улучшить зрение им помогли без операций.
По мнению экспертов, консервативное лечение – новая ступень в оказании офтальмологической помощи в Башкортостане, и воспользоваться им могут жители не только нашей республики, но и других регионов России. При этом используются самые современные методы, такие как медикаментозная, физио-, лимфотерапия, а также клеточные биотехнологии.
В отделении используются разные методы лимфотерапии в зависимости от характера заболевания. Это позволяет оперативно и эффективно снимать воспалительные процессы, интоксикационные воздействия на органы. При этом консервативные методы лечения не заменяют хирургическую помощь, а, скорее, дополняют её. Используются при заболеваниях дистрофического характера, диабетической ретинопатии. Также она эффективна при выраженном воспалении глазного яблока. Большую группу пациентов составляют люди, которые проходят реабилитацию после хирургического лечения органа зрения.