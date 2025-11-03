В Башкирии ожидаются заморозки до -11°С

Сегодня, 3 ноября, местами прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Ветер северных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6°С, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до -11°С. Днем — -3, +2°С.