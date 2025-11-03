Туристы из Уфы застряли у водопада Гадельша в Башкирии

В Баймакском районе спасатели пришли на помощь туристам. Инцидент произошел накануне вечером, когда семья из четырех человек, включая двух маленьких детей, возвращалась с прогулки.

По информации Госкомитета РБ по ЧС, сильный дождь размыл дорогу, а ошибка в работе навигатора привела к тому, что автомобиль туристов оказался в грязи на труднопроходимом участке. Самостоятельно выбраться у семьи не получилось.

Спасатели оперативно прибыли на место, помогли туристам и сопроводили их до безопасного участка дороги. Пострадавших нет.