Оркестр народных инструментов Башкирии начал гастроли по Золотому кольцу

Оркестр в четвертый раз участвует во Всероссийском гастрольно-концертном плане и каждый раз представляет премьерную программу. В этот раз наряду с народными и классическими башкирскими опусами включили новые композиции, написанные специально для оркестра, многие – самими оркестрантами. Для артистов важен тот факт, что они имеют возможность знакомить жителей нашей страны с традиционным башкирским музыкальным наследием.