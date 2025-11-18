Оркестр народных инструментов Башкирии начал гастроли по Золотому кольцу

Национальный оркестр народных инструментов республики начал гастрольный тур по Золотому кольцу России. Музыкальный этнобренд региона выступит в семи городах страны. Коллектив представляет концертную программу «Многоликая Россия. Таинственная музыка Башкортостана». Начался тур в городе Сергиев Посад.
Оркестр в четвертый раз участвует во Всероссийском гастрольно-концертном плане и каждый раз представляет премьерную программу. В этот раз наряду с народными и классическими башкирскими опусами включили новые композиции, написанные специально для оркестра, многие – самими оркестрантами. Для артистов важен тот факт, что они имеют возможность знакомить жителей нашей страны с традиционным башкирским музыкальным наследием.