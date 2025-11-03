Из Уфы в зону СВО проводили бойцов батальона им. Салавата Юлаева

В Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих башкирского батальона имени Салавата Юлаева в зону проведения СВО. Они выполняют задачи на Донецком и Белгородском направлениях.
Первое именное подразделение сформировали три года назад в составе войск нацгвардии России по инициативе самих ветеранов боевых действий и силовых структур. В знак признания отваги и мужества многие бойцы получили государственные федеральные и республиканские награды.
После краткосрочного отпуска на Советскую площадь проводить защитников пришли родственники, коллеги и друзья. До места службы их доставят на комфортабельных автобусах.