Из Уфы в зону СВО проводили бойцов батальона им. Салавата Юлаева

В Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих башкирского батальона имени Салавата Юлаева в зону проведения СВО. Они выполняют задачи на Донецком и Белгородском направлениях.

Первое именное подразделение сформировали три года назад в составе войск нацгвардии России по инициативе самих ветеранов боевых действий и силовых структур. В знак признания отваги и мужества многие бойцы получили государственные федеральные и республиканские награды.