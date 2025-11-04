В Башкирии отметили День народного единства

В одном только Башкортостане в мире и согласии проживают представители более 160-ти национальностей. У каждого свой язык, культура, традиции и общая великая история. О том, как 4-е ноября отметили в республике, — подробнее далее.

Когда слышишь гимн родной республики, душа невольно замирает, а сердце бьется чаще. Но куда сильнее эти чувства, когда песню поет дочка, делится Алия Муслимова. А вот стих на аварском языке в исполнении сына — настоящая гордость для Хабиба Магомедова.

Такие приятные сюрпризы для мамы с папой Хадижат и Асхамубар Магомедовы подготовили ко Дню народного единства. Для их многонациональной семьи это больше, чем праздник. Хабиб родом из Дагестана, а вот Алия — башкирка. Познакомились будущие супруги благодаря общим друзьям.

Родители жениха и невесты против союза выступать не стали. Ведь главное, что объединило Алию и Хабиба, — это общая религия. И, конечно, любовь. Со временем на свет появились двое детей, а затем семья решила заняться общим бизнесом. На тот момент Алия Муслимова уже занималась изготовлением шоколада, а потому сферу деятельности долго не выбирали — открыли семейное кафе. Главная фишка заведения — разнообразные национальные блюда.

Разные блюда, языки, традиции и общая великая история. В Башкортостане в мире и согласии проживают более ста шестидесяти национальностей. И День народного единства — это не просто историческая дата, а настоящий символ патриотизма и сплоченности народов.

В Иглино праздничные мероприятия стали ярким примером культурного многообразия региона. На сцене выступили представители разных народов: белорусский ансамбль «Сябры», русские коллективы «Родник» и «Русский праздник», а также чувашский «Пелеш». На центральной площади села развернулась сельскохозяйственная ярмарка. Здесь можно было купить свежие овощи, мясо, а также мед от местных пчеловодов. А начались торжества с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату.

А вот в Чишмах День народного единства отметили настоящим хороводом дружбы. Праздник объединил работников, воспитанников и выпускников местного детского сада. Каждый выступил с творческим номером. Здесь можно было насладиться игрой на кубызе, а также армянским и осетинским танцами.