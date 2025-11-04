В Башкирии бизнес-леди создали уникальные парикмахерские для детей

В республике господдержка помогла предпринимательнице расширить бизнес. Уфимка развивает сеть детских парикмахерских, где созданы все условия для самых маленьких клиентов. Родители могут оставить ребенка в надёжных руках профессионалов и, пока малыш на стрижке, заняться собственными делами. Спрос на такие услуги растёт, поэтому бизнес социальной направленности нашёл поддержку.

Не все новости бывают хорошими. Зато остальное Артёма полностью устраивает: и добрая тётя, и интересный мультфильм, и автомобиль, за рулём которого он на время стрижки и оказался.

Ирина Мусина начинала с работы во взрослых парикмахерских. Там и поняла, что хорошо ладит с детьми, и когда сфера услуг для самых маленьких начала развиваться, ушла в детскую парикмахерскую. Но мастера здесь должны обладать особыми навыками.

Олеся Сабитова — многодетная мама, и свой бизнес она решила тоже связать с малышами: организует детские праздники, есть точка проката машинок и парикмахерские. В какой-то момент поняла, что в одном салоне становится тесно и нужно открывать ещё один филиал. Без льготного кредита обустроить новую точку не получилось бы. На эти деньги закупили инвентарь, мебель, да и само пространство создали за счёт этих средств.