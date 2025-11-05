В Уфе покажут спектакль «Тебя ждут», посвященный бойцам СВО

6 ноября в татарском театре «Нур» состоится премьера спектакля «Тебя ждут» по пьесе Тимура Кунафина. Она основана на реальных рассказах и посвящается теме СВО, а именно простым ребятам, которые взвалили на себя тяжелую, но благородную работу – защищать Родину.