В Уфе покажут спектакль «Тебя ждут», посвященный бойцам СВО

6 ноября в татарском театре «Нур» состоится премьера спектакля «Тебя ждут» по пьесе Тимура Кунафина. Она основана на реальных рассказах и посвящается теме СВО, а именно простым ребятам, которые взвалили на себя тяжелую, но благородную работу – защищать Родину.
Все рассказы были записаны автором-журналистом во время командировок в зону проведения боевых действий. Сквозной линией всех историй стала любовь главных героев – мужа-бойца и жены, приехавшей к супругу на линию фронта.
Режиссер спектакля – Азат Зиганшин. В главных ролях – Айрат Фатыхов, Ильгиза Муллабаева, Айдар Хуснутдинов и Гульназ Кашапова.