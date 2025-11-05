В Шаранском районе прошел благотворительный концерт с участием артистов художественной самодеятельности. На сцене выступили не только местные творцы, но и из близлежащих городов и районов.
На концерт пригласили родственников участников СВО, пришел боец, который находился в отпуске после ранения. Шесть самых активных членов волонтерского клуба «Оберег Дюртюлинский» были награждены медалями «Патриот России».
По решению актива сельского поселения, все собранные средства будут направлены на приобретение материалов для плетения маскировочных сетей.