В Шаранском районе прошел благотворительный концерт

В Шаранском районе прошел благотворительный концерт с участием артистов художественной самодеятельности. На сцене выступили не только местные творцы, но и из близлежащих городов и районов.

На концерт пригласили родственников участников СВО, пришел боец, который находился в отпуске после ранения. Шесть самых активных членов волонтерского клуба «Оберег Дюртюлинский» были награждены медалями «Патриот России».