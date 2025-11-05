Бойцы полка «Башкортостан» отметили День народного единства

В пункте военно-политической работы мотострелкового полка «Башкортостан» прошли мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Однополчан поздравил заместитель командира по военно-политической работе.

Офицеры получили воинские звания досрочно, отличившихся военнослужащих наградили медалями участника СВО и государственной наградой Республики Башкортостан – медалью Шаймуратова.

Боец с позывным «Асян» порадовал однополчан концертными номерами. Мероприятие, посвященное Дню народного единства, завершилось коллективным просмотром фильма о смутном времени.