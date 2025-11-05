Нацбиблиотека Башкирии запустила интерактивный проект «Единство: Лица Победы»

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди запустила интерактивный проект «Единство: Лица Победы». Мероприятие, реализуемое совместно с Центром развития образования «Стартум» и Башкирским государственным педагогическим университетом, ориентировано на подрастающее поколение.
Дети и подростки смогут поближе познакомиться с событиями, связанными с Великой Отечественной войной. Проект рассказывает о многовековой дружбе и согласии народов, которые проживают в стране. Это первая выставка в Уфе с использованием современных технологий.