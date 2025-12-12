В Башкирии запустили акцию «Не губи ребенка, пристегни!»

За текущий год на дорогах республики погибло 17 детей, большая часть трагедий произошла по вине взрослых – в автомобилях отсутствовали удерживающие устройства. Сотрудники Госавтоинспекции начали масштабную информационную кампанию. Акция «Не губи ребенка, пристегни!» по профилактике происшествий с участием маленьких пассажиров направлена в первую очередь на родителей, призывая последних не рисковать жизнями своих детей и пристегнуть ребёнка.

В искорёженном ВАЗе находилась многодетная семья. Четверо детей на заднем сиденье, грудной малыш у мамы на руках впереди. Возвращались домой из магазина. От удара главу семейства и пассажиров выбросило на проезжую часть. Дети были разбросаны по дороге и обочине, вспоминают очевидцы. Ни один не был пристёгнут.

Дети в тяжёлом состоянии были доставлены в больницу. 4-летний малыш вскоре скончался в реанимации. Взрослые не были пристёгнуты, а дети – без удерживающих устройств.

17-летняя Елизавета две недели провела в реанимации. Девушка вместе с друзьями возвращалась в родной Благовещенск с празднования дня рождения подруги. Их машина, рассказывает Лиза, столкнулась с легковушкой. Момент ДТП помнит смутно. Первое время не могла поверить рассказам врачей. Лизе сейчас предстоит длительная реабилитация. Девушка получила серьёзные травмы.

Самые тяжелые маленькие пациенты попадают в РДКБ. Нередко транспортировать ребенка невозможно, и медики сами отправляются в районы и города республики. За текущий год количество пострадавших, говорят врачи, увеличилось. Это и малолетние любители мототехники, и дети, ставшие жертвами халатности взрослых.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, республиканская Госавтоинспекция объявила о начале социальной акции «Не губи ребенка, пристегни!». Главная задача, заявил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов, – донести до родителей, что жизнь ребёнка – в их руках. К акции подключились различные ведомства, блогеры и общественные организации.