В Уфе прошел фестиваль «Студенческие встречи»

В уфимском Доме профсоюзов прошел фестиваль «Студенческие встречи». Он объединил учащихся медколледжей со всей республики. За звание лучшего творческого коллектива поборолись более 200 человек.

В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Свой вокальный талант на сцене продемонстрировал и участник СВО Андрей Рыженьков. До начала спецоперации он работал пожарным, но в 2022 году был мобилизован. Увольнение получил в связи со статусом многодетного отца. Сейчас боец воспитывает пятерых наследников и учится в Белорецком колледже.