В Уфе прошел фестиваль «Студенческие встречи»

В уфимском Доме профсоюзов прошел фестиваль «Студенческие встречи». Он объединил учащихся медколледжей со всей республики. За звание лучшего творческого коллектива поборолись более 200 человек.
В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Свой вокальный талант на сцене продемонстрировал и участник СВО Андрей Рыженьков. До начала спецоперации он работал пожарным, но в 2022 году был мобилизован. Увольнение получил в связи со статусом многодетного отца. Сейчас боец воспитывает пятерых наследников и учится в Белорецком колледже.
В рамках фестиваля студенты поют, танцуют и читают стихи. Как отмечают организаторы, подобные мероприятия позволяют учащимся республиканских медицинских ссузов находить время не только на изучение анатомии, но и на развитие творческих способностей.