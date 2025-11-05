В Уфе проводили на заслуженный отдых пожарного Раушана Зайнуллина

25 лет службы позади. На фасаде 7-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС по республике на заслуженный отдых проводили лейтенанта внутренней службы Раушана Зайнуллина. В этой части он прослужил 24 года.

Традиции нарушать не стали: сажу и копоть, накопившиеся за годы службы, смыли водой из пожарных стволов. Этот ритуал стал традицией в российской пожарной охране. Раушан последние годы службы был специалистом отдела охраны труда Главного управления, но в душе он всегда оставался настоящим огнеборцем.