В Башкирии прошел третий образовательный фестиваль «Воздушный змей»

Молодёжь, образование и развитие. В Бирске в третий раз прошел образовательный фестиваль «Воздушный змей». Он стал площадкой для реализации креативных проектов и диалога между вузами, школами, родителями, бизнесом и властью. В мероприятии участвовали более 1000 человек. Работа была построена на объединении усилий с использованием современных технологий, проектирования, мозговых штурмов, стратегических сессий и профориентационных площадок.

Молодёжь, родители и педагоги собрались на площадке «Умникум», чтобы подумать над тем, какой он – лидер будущего. В командах под руководством специалистов участники решали задачи по воспитанию эффективной личности.

Екатерина Кузнецова – легкоатлетка, пришла на фестиваль вместе со своим личным экспертом – папой. Он волейболист. В групповом общении они делились спортивным опытом и идеями и помогали достигать цели или решать проблемы. У каждой команды была своя тема.

Также в рамках фестиваля прошли профориентационные мастер-классы от ведущих вузов Башкортостана, круглые столы и деловые игры на тему развития туризма и бизнеса глазами детей.

Впервые фестиваль прошёл в 2023 году и привлёк внимание общественности. Мероприятие организовано при поддержке администрации Бирского района, Межвузовского студенческого кампуса, опорных вузов республики, Центра содействия инновациям в Башкортостане.