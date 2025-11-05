Жители рассказали, о чем хотят спросить Главу Башкирии

Меньше недели остается до прямой линии с Главой Башкортостана. Она пройдет 11 ноября. Радий Хабиров лично ответит на вопросы жителей республики. Мероприятие будут транслировать в том числе телеканалы БСТ, «Салям» и радиостанция «Юлдаш». Кроме того, посмотреть эфир можно будет на официальных страницах Радия Хабирова в российских соцсетях.

Задать вопрос можно с помощью чат-ботов в Телеграме, ВКонтакте, Одноклассниках и мессенджере МАХ, а также в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Можно отправить и видеообращение. Если текстовые вопросы принимаются на прямую линию вплоть до её окончания, то видеозапросы – до 19:00 10 ноября, то есть не позднее чем за сутки до начала мероприятия.