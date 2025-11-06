В Уфе стартовали конференции, посвященные развитию телекоммуникаций

Уфа снова стала центром науки. В столице Башкортостана стартовали две международные научно-технические конференции. Они посвящены вопросам развития телекоммуникаций и оптических технологий.

На базе Уфимского университета науки и технологий в течение трех дней пройдут пленарные и секционные заседания, на которых представят доклады ведущие учёные из Индии, Китая, Ирака, а также большинства регионов России. С приветственным словом к участникам конференции по телемосту обратился и экипаж МКС.