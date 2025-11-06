В Башкирии заметили редких длиннохвостых снегирей

Жительница деревни Ягодная Иглинского района Гульнара Бикмухметова сфотографировала редкого пернатого обитателя — урагуса, также известного как длиннохвостая чечевица или длиннохвостый снегирь.

Как пояснили специалисты, этот вид птиц ранее находился на грани исчезновения. Урагус был внесен в приложение II Красной книги Республики Башкортостан 2014 года, однако из новой версии Красной книги, вышедшей летом 2025 года, этот вид исключили даже из приложения.

Это значит, что численность длиннохвостых снегирей в регионе увеличилась. Подтверждением этому служат данные международной платформы iNaturalist, где любители и ученые делятся наблюдениями за живой природой: за последний год 230 жителей Башкирии сообщили о встречах с этими птицами.