В Башкирии заметили добывающих жёлуди соек

Сойка — зимующая птица из семейства врановых. Летом она питается насекомыми, а зимой основу рациона составляют жёлуди, ягоды и плоды. Пернатые прячут еду в разных местах про запас. Часть таких «кладовых» птицы не находят — так происходит семенное возобновление дуба.