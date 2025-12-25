В Башкирии заметили добывающих жёлуди соек

Представители национального парка «Башкирии» вновь поделились кадрами из мира животных.
На территории парка заметили небольшую стайку зимующих соек. После проезда трактор открыл под снегом слой почти голой земли. Сойки решили воспользоваться ситуацией и начали искать жёлуди.
Сойка — зимующая птица из семейства врановых. Летом она питается насекомыми, а зимой основу рациона составляют жёлуди, ягоды и плоды. Пернатые прячут еду в разных местах про запас. Часть таких «кладовых» птицы не находят — так происходит семенное возобновление дуба.
Фото: национальный парк «Башкирии».