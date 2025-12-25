В Башкирии заметили добывающих жёлуди соек

Представители национального парка «Башкирии» вновь поделились кадрами из мира животных.

Фото №1 - В Башкирии заметили добывающих жёлуди соек

На территории парка заметили небольшую стайку зимующих соек. После проезда трактор открыл под снегом слой почти голой земли. Сойки решили воспользоваться ситуацией и начали искать жёлуди.

Сойка — зимующая птица из семейства врановых. Летом она питается насекомыми, а зимой основу рациона составляют жёлуди, ягоды и плоды. Пернатые прячут еду в разных местах про запас. Часть таких «кладовых» птицы не находят — так происходит семенное возобновление дуба.

Фото: национальный парк «Башкирии». 

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ