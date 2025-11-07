В Межвузовском кампусе Уфы открыли Центр китайского языка и культуры

Он создан на базе Уфимского университета науки и технологий. Важным направлением деятельности центра станет сотрудничество с Ляонинским университетом. Занятия будут организованы на базе онлайн-платформы с участием профессорско-преподавательского состава одного из ведущих вузов КНР.

На базе центра студенты смогут углубленно изучать китайский язык, что в будущем откроет для них большие перспективы для профессионального роста на международном уровне. Также здесь будут проходить различные мероприятия, направленные на знакомство с традициями и современной культурой Поднебесной. Стоит отметить, что сегодня УУНиТ сотрудничает уже с 20 китайскими университетами.