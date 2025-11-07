В Башкирии фотоловушка запечатлела семейство кабанов

В национальном парке «Башкирия» фотоловушка засняла уникальные кадры из жизни диких кабанов. На видео попали самки с поросятами, которые неспешно искали корм в лесу.

Внезапно малышей что-то спугнуло, и они бросились догонять своих матерей. Вслед за ними на лесную тропу вышли два взрослых самца. Как предполагают специалисты, именно их приближение и почувствовали осторожные поросята.

В нацпарке пояснили, что появление самцов в стаде – явление необычное. Взрослые кабаны ведут одиночный образ жизни и присоединяются к семейным группам только в период гона, который начинается в ноябре-декабре. В это время они становятся более активными и агрессивными.