В Башкирии две семьи лишились жилья в пожаре

Многодетная семья и мать участника СВО остались без крыши над головой. В селе Русский Юрмаш Уфимского района сгорел дом, рассчитанный на двух хозяев. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Пожар случился поздно вечером. Семья с тремя детьми была дома. В гостях была еще одна пара с ребенком. Постройка вспыхнула за считанные минуты. Глава семьи выбил окно, чтобы все смогли выбраться из горящего дома. На время приютили соседи.
Едва не пострадала и хозяйка второй половины дома. Татьяна Хайруллина жила здесь 30 лет, она когда-то получила это жилье как многодетная. Сейчас у ее четверых детей своя жизнь. Один из сыновей на СВО. Сама женщина осталась без крыши над головой.
Причины пожара выясняются. Предварительная версия – замыкание проводки. Но это еще предстоит выяснить.
Погорельцы сейчас живут там, где приютили. Многодетная семья живет у родственников на втором этаже бани. Татьяна Хайруллина – у сына, подыскивает вариант съемного жилья. Пожарные еще раз призывают соблюдать правила безопасности, обязательно проверить проводку – при малейшем замыкании заменить. Эксплуатировать электроприборы и печи строго по инструкции, установить дымовые извещатели. Все это простые правила, которые спасут не одну жизнь.