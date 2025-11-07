В Башкирии две семьи лишились жилья в пожаре

Многодетная семья и мать участника СВО остались без крыши над головой. В селе Русский Юрмаш Уфимского района сгорел дом, рассчитанный на двух хозяев. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Пожар случился поздно вечером. Семья с тремя детьми была дома. В гостях была еще одна пара с ребенком. Постройка вспыхнула за считанные минуты. Глава семьи выбил окно, чтобы все смогли выбраться из горящего дома. На время приютили соседи.

Едва не пострадала и хозяйка второй половины дома. Татьяна Хайруллина жила здесь 30 лет, она когда-то получила это жилье как многодетная. Сейчас у ее четверых детей своя жизнь. Один из сыновей на СВО. Сама женщина осталась без крыши над головой.

Причины пожара выясняются. Предварительная версия – замыкание проводки. Но это еще предстоит выяснить.