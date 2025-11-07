Перинатальный центр РКБ в Уфе признан лучшим в ПФО

Перинатальный центр Республиканской клинической больницы имени Куватова стал лучшим роддомом в Приволжском федеральном округе. Экспертная комиссия конкурса отметила высокий уровень технологий, качество медицинской помощи. Там помогают стать мамами даже тем, у кого есть осложнения, к примеру, с почечной недостаточностью или патологии сердца.

Не менее 38 градусов, высокая влажность – минимум 85 процентов, повышенное содержание кислорода. В новом кювезе условия для «торопыжек» максимально приближены к утробе мамы. Благодаря современным технологиям и чудо-специалистам в отделении выхаживают даже малышей, которые родились весом меньше килограмма.

В акушерско-гинекологическом отделении спасают и детей, и мам. Как правило, именно сюда привозят самые тяжелые случаи со всей республики. Вдох за вдохом Татьяна восстанавливается после пневмонии. Заболела на пятом месяце. Из родного Стерлитамака направили в Уфу. После обследования в еще двух больницах оказалась в перинатальном центре имени Куватова. Только здесь врачам удалось нормализовать ее состояние.

Перинатальный центр берется за пациентов с особенными патологиями. Беременность ведут совместно с узкими специалистами. К примеру, высокое давление будущей мамы регулируют вместе с кардиологом, с почечной недостаточностью обращаются к урологам. Труд специалистов оценили на всероссийском уровне: перинатальный центр РКБ признали «Лучшим акушерским стационаром в ПФО».

Облегчить беременность помогают не только специалисты, но и современное оборудование. Благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» в реанимационном отделении появился новый аппарат для поддержания жизненно важных показателей пациенток.