В БГПУ определили лучшие педагогические династии

Акмуллинский университет собрал лучшие династии педагогов со всей России. В Уфе завершился всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия – 2025». Башкирский педуниверситет принял 15 семей-финалистов из 9 регионов. Всего на конкурс было подано 205 заявок из 36 субъектов страны.
Эксперты отобрали 15 финалистов. Династии соревновались в трех номинациях по общему стажу – от 50 до более чем 300 лет. Финал проходил в три этапа. Участники представили хронику своей семьи, обсудили современные вопросы воспитания и поделились личными методиками преподавания.
Победителей выбрали по итогам всех конкурсных заданий: истории семьи, творческих выступлений и методических решений.