В БГПУ определили лучшие педагогические династии

Акмуллинский университет собрал лучшие династии педагогов со всей России. В Уфе завершился всероссийский конкурс «Лучшая педагогическая династия – 2025». Башкирский педуниверситет принял 15 семей-финалистов из 9 регионов. Всего на конкурс было подано 205 заявок из 36 субъектов страны.

Эксперты отобрали 15 финалистов. Династии соревновались в трех номинациях по общему стажу – от 50 до более чем 300 лет. Финал проходил в три этапа. Участники представили хронику своей семьи, обсудили современные вопросы воспитания и поделились личными методиками преподавания.

Надо сказать, что конкурс педагогических династий – это очень важная составляющая деятельности любого педагога или любого педагогического сообщества, потому что говорить о том, что педагоги – это стержень нашего общества, это очень важно.

Тахир Аминов, профессор кафедры педагогики БГПУ им. Акмуллы

Нашей династии 298 лет. Династия очень большая, большинство в ней – педагоги. И мы не могли, когда узнали, что конкурс такой замечательный проводится и учредителем его как раз является Республика Башкортостан, сразу решили участвовать.

Николай Баранов, директор КГБОУ «Красноярская школа № 1»

Победителей выбрали по итогам всех конкурсных заданий: истории семьи, творческих выступлений и методических решений.

