В БГПУ определили лучшие педагогические династии

Надо сказать, что конкурс педагогических династий – это очень важная составляющая деятельности любого педагога или любого педагогического сообщества, потому что говорить о том, что педагоги – это стержень нашего общества, это очень важно.

Тахир Аминов, профессор кафедры педагогики БГПУ им. Акмуллы