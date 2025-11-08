Жители Туймазов отправили транспорт для бойцов СВО

Предприниматели из Туймазов в четвертый раз передали военнослужащим СВО партию гуманитарного груза. В него вошли шесть автомобилей: два УАЗа, три «Нивы», УАЗ «Пикап» и четыре новых мотоцикла, заполненных маскировочными сетями и антидроновыми пончо.

Именно такой транспорт с высокой проходимостью пользуется спросом для выполнения боевых заданий и транспортировки раненых бойцов. Перед отправкой технику основательно осмотрели и подремонтировали.