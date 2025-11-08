В Уфе прошёл международный турнир силачей «Урал-батыр»

Сильнейшие люди страны приехали в Уфу потягаться силами. На площади Ленина прошёл международный турнир силачей «Урал-батыр». Перед Горсоветом состязались 12 атлетов. Для них подготовили нестандартные упражнения.

Один мешок весом в 100 и второй в 120 килограммов. Задача – не просто погрузить их в сани, но и протянуть тяжелую конструкцию на 20 метров. Всё усложняется покрытием: повозка, вроде бы, зимняя, а тащить приходится далеко не по снегу.

Помимо богатырской эстафеты, подъем бревна, гигантской гантели, фермерская прогулка и круг Конона, или, как ещё его называют, богатырская карусель. Организаторы подготовили для соревнующихся пять нестандартных упражнений.

Одной силы здесь мало – нужны еще ловкость и скорость. Всего же в Уфу на турнир приехали 12 сильнейших атлетов России, Беларуси и Казахстана.

Небезызвестный Эльбрус Нигматуллин – организатор турнира силачей. Он сам многократный обладатель титула «Самый сильный человек России».