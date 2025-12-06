В Уфе прошёл Международный турнир «Кубок Победы»

Сильнейшие атлеты России собрались в Уфе. Они стали участниками Международного турнира «Кубок Победы», организованного прославленным спортсменом Эльбрусом Нигматуллиным. Мероприятие прошло под открытым небом. Но, даже несмотря на прохладную погоду, понаблюдать за соревнованиями и поддержать стронгменов приехали сотни зрителей.

Поднять «Ниву» в становой тяге – финальное испытание первой эстафеты и оно было по плечу не каждому участнику турнира. До этого им предстояло перенести тяжёлые брёвна на специальные сани и протащить их по асфальту 10 метров. Общий вес снаряда при этом составлял 280 килограммов. На прохождение трассы давалось всего 1,5 минуты.

Сильнейшие спортсмены страны показали свои умения и выносливость в пяти дисциплинах. Многие из них уже приезжали в Уфу на другие турниры. Организацию условий для занятий спортом, созданную в республике, они назвали образцовой. Организатор мероприятия, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин также отметил это.

И силачи приехали из самых разных уголков страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Кургана, Тюмени. В Уфе они быстро нашли своих поклонников. И, казалось, когда силы были на исходе, такая поддержка зрителей открывала у стронгменов второе дыхание.