Участники программы «Герои Башкортостана» проходят второй модуль обучения

Действующие военнослужащие и ветераны СВО углубляются в экономику и основы управления республикой. В регионе идет второй модуль обучения по кадровому проекту «Герои Башкортостана». На сегодняшний день финалисты уже прослушали лекции в Гафурийском районе и приступают к стажировке. Напомним, программу запустили по инициативе Радия Хабирова как продолжение федерального проекта «Время Героев». В целом она рассчитана на год. И каждый из участников обучается параллельно – с передовой, исполняя воинский долг, или из тыла, продолжая поддерживать своих сослуживцев, но уже на других должностях. Финалисты, почти перейдя экватор обучения, поделились своими впечатлениями и рассказали, чем полезны приобретенные знания на практике.
Ради таких моментов – улыбки родных и домашнего тепла – любой боец готов переносить тяготы службы вдали от дома. Каждая минута, проведенная с семьей, – то, ради чего стоило сражаться. Супруги Сагитовы на днях ждут появления второго защитника. Любовь к близким и Родине Фадису передалась по наследству.
Поэтому и вопрос, что делать после дембеля, не возник. Мужчина подписал контракт и отправился на службу в Таджикистан, а с начала спецоперации освобождал Донбасс от неонацистов в направлениях Луганска, Донецка и Харькова. После ранения Фадис Сагитов уволился со службы и вернулся на родину, в Зилаирский район, где его избрали главой администрации сельского поселения. Участие в проекте «Герои Башкортостана» помогает лучше вникнуть в тонкости нынешней работы, продолжая службу, но в гражданской сфере.
Так же и Алина Маннанова, которая на передовой следила за здоровьем наших соотечественников: эвакуировала раненых и сопровождала их в госпиталь. Теперь, как оказывать первую помощь под свист пуль и летающие беспилотники, она обучает студентов и желающих в основанном ей центре тактической медицины при БГМУ. Сейчас девушка в рамках проекта проходит стажировку по линии регионального Минздрава.
Обучение началось в июле с познания основ управления и политики. 70 финалистов закрепили полученные знания, пройдя стажировки в госструктурах. На нынешнем втором этапе они изучают экономику и финансы интерактивно, с тренингами и деловыми играми. В санатории «Красноусольск» участникам рассказали, какие решения помогают развивать республику и как правильно распоряжаться ресурсами. Там же они смогли пройти оздоровление. А те, кто исполняет воинский долг, обучаются дистанционно.
По возвращении с передовой многие из ветеранов адаптируют к мирной жизни действующих бойцов, помогают в реабилитации и с получением необходимых документов. Внимание уделяют и их семьям. Сейчас в регионе действуют 54 меры поддержки.
Как неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана, который принимал участие в старте программы, перед республикой стоит важная задача – достойно встретить соотечественников и обеспечить им комфорт. В этом должны принимать участие компетентные люди. Для этого и создан аналог федерального проекта, на который подали заявки свыше 2 тысяч желающих из более чем 40 регионов. На своем примере Оскар Ситдиков, показывает, что система рабочая. Сейчас он стажируется в администрации главы под наставничеством Радия Хабирова.
Почти перейдя экватор обучения, участники «Героев Башкортостана» уже принимают предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу. Но прежде чем нести инициативу в массы, им нужно отучиться год и защитить выпускную работу.
Программа «Герои Башкортостана» уже успела зарекомендовать себя – ее эффективность объясняется тем, что большинство действующих военнослужащих и ветеранов определились со сферой деятельности и проходят стажировку в выбранных местах второй модуль подряд. Поддержка заинтересованных, инициативных бойцов, их кадровое продвижение в ведущих организациях региона – это масштабная, планомерная работа, на которую нацелена наша республика.