Участники программы «Герои Башкортостана» проходят второй модуль обучения

Действующие военнослужащие и ветераны СВО углубляются в экономику и основы управления республикой. В регионе идет второй модуль обучения по кадровому проекту «Герои Башкортостана». На сегодняшний день финалисты уже прослушали лекции в Гафурийском районе и приступают к стажировке. Напомним, программу запустили по инициативе Радия Хабирова как продолжение федерального проекта «Время Героев». В целом она рассчитана на год. И каждый из участников обучается параллельно – с передовой, исполняя воинский долг, или из тыла, продолжая поддерживать своих сослуживцев, но уже на других должностях. Финалисты, почти перейдя экватор обучения, поделились своими впечатлениями и рассказали, чем полезны приобретенные знания на практике.

Ради таких моментов – улыбки родных и домашнего тепла – любой боец готов переносить тяготы службы вдали от дома. Каждая минута, проведенная с семьей, – то, ради чего стоило сражаться. Супруги Сагитовы на днях ждут появления второго защитника. Любовь к близким и Родине Фадису передалась по наследству.

Всю жизнь свою был большой патриот – каждый военнослужащий, который со мной служил, об этом скажет. Я очень люблю свой регион, Республику Башкортостан. У меня и дедушка со стороны отца служил в 112-й дивизии при генерале Шаймуратове, и также дедушка со стороны матери в 1945 году был на войне. Фадис Сагитов, финалист кадрового проекта «Герои Башкортостана»

Поэтому и вопрос, что делать после дембеля, не возник. Мужчина подписал контракт и отправился на службу в Таджикистан, а с начала спецоперации освобождал Донбасс от неонацистов в направлениях Луганска, Донецка и Харькова. После ранения Фадис Сагитов уволился со службы и вернулся на родину, в Зилаирский район, где его избрали главой администрации сельского поселения. Участие в проекте «Герои Башкортостана» помогает лучше вникнуть в тонкости нынешней работы, продолжая службу, но в гражданской сфере.

В первую очередь это навыки, знания, потому что с нами работают лучшие специалисты Республики Башкортостан. Мы проходим в ускоренном виде, и мы не читаем книги, а больше работаем с теми людьми, которые именно связаны с этим. Мы изучали промышленность, изучали экономику, нам на практике показывают, как работает экономика, где она работает. Фадис Сагитов, финалист кадрового проекта «Герои Башкортостана»

Так же и Алина Маннанова, которая на передовой следила за здоровьем наших соотечественников: эвакуировала раненых и сопровождала их в госпиталь. Теперь, как оказывать первую помощь под свист пуль и летающие беспилотники, она обучает студентов и желающих в основанном ей центре тактической медицины при БГМУ. Сейчас девушка в рамках проекта проходит стажировку по линии регионального Минздрава.

В любом случае, меняется мировоззрение, ценности. И, конечно же, эти правильные ценности я пытаюсь вложить в головы нашим студентам. Так как я тоже являюсь руководителем, я извлекла много по организации работы трудового коллектива, структурного подразделения. Больше узнала о том, как распределение ролей происходит. Алина Маннанова, финалистка кадрового проекта «Герои Башкортостана»

Обучение началось в июле с познания основ управления и политики. 70 финалистов закрепили полученные знания, пройдя стажировки в госструктурах. На нынешнем втором этапе они изучают экономику и финансы интерактивно, с тренингами и деловыми играми. В санатории «Красноусольск» участникам рассказали, какие решения помогают развивать республику и как правильно распоряжаться ресурсами. Там же они смогли пройти оздоровление. А те, кто исполняет воинский долг, обучаются дистанционно.

Мы знали общие понятия, но мы проходили стажировку с практическими навыками по закреплению данных результатов. И когда ты становишься уже непосредственно ядром команды, где вам дают постановку задачи, и ее необходимо решить, то уже сталкиваешься со сложностями. Но мы все успешно справляемся. Александр Ильтуганов, финалист кадрового проекта «Герои Башкортостана»

По возвращении с передовой многие из ветеранов адаптируют к мирной жизни действующих бойцов, помогают в реабилитации и с получением необходимых документов. Внимание уделяют и их семьям. Сейчас в регионе действуют 54 меры поддержки.

Ассоциация в Нефтекамске появилась не так давно, но мы стараемся помогать абсолютно всем, кому необходима наша помощь. Это в первую очередь семьи погибших – родители, жены, матери, вновь прибывших с военной службы. Обучение многое дает. В проект «Герои Башкортостана» я решил вступить по личной инициативе, так как считаю, что для того, чтобы стать лучшим, нужно находиться среди лучших. Рафаэль Султанов, финалист кадрового проекта «Герои Башкортостана»

Как неоднократно подчеркивал Глава Башкортостана, который принимал участие в старте программы, перед республикой стоит важная задача – достойно встретить соотечественников и обеспечить им комфорт. В этом должны принимать участие компетентные люди. Для этого и создан аналог федерального проекта, на который подали заявки свыше 2 тысяч желающих из более чем 40 регионов. На своем примере Оскар Ситдиков, показывает, что система рабочая. Сейчас он стажируется в администрации главы под наставничеством Радия Хабирова.

Опираясь на свой опыт, хочу сказать: я сам участник федеральной программы «Время героев», инициированной Президентом. Нас 83 человека. Уже с первого потока 60 человек были распределены на какие-либо должности разного уровня. Нам, чтобы решить какой-либо вопрос – помощи кому-нибудь, либо пролоббировать какую-либо тему, достаточно одного звонка. И вот это является сильной стороной. Оскар Ситдиков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан, секретарь общественного совета проекта «Герои Башкортостана»

Почти перейдя экватор обучения, участники «Героев Башкортостана» уже принимают предложения о трудоустройстве на государственную и муниципальную службу. Но прежде чем нести инициативу в массы, им нужно отучиться год и защитить выпускную работу.