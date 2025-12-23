Боец СВО из Башкирии: «Второй дом — блиндаж»

В период проведения специальной военной операции многие жители республики встали на защиту Родины в качестве добровольцев и контрактников. Сегодня они мужественно исполняют свой долг на передовой.

Среди них — сержант с позывным «Высоцкий» Дмитрий Викторович Борняков, уроженец Белокатайского района. После долгой разлуки военнослужащий ненадолго приехал домой в краткосрочный отпуск.

Боец рассказал о своей службе «за ленточкой» изданию «Новый Белокатай».

Окончив школу №2 села Новобелокатай, Дмитрий поступил в Трехгорный технологический институт Челябинской области, где освоил профессию инженера-технолога. В мае прошлого года его призвали в ряды Вооруженных сил России.

По распределению рядовой Борняков попал в сухопутные войска на Дальний Восток. Желание защищать Родину побудило его подписать контракт. В начале ноября он был направлен на курсы боевого слаживания на полигон Кузьминский в Ростовской области. Уже спустя две недели после начала подготовки боец приступил к выполнению задач на передовой в должности стрелка мотострелкового полка в Запорожской области.

По словам бойца, уже долгие месяцы его вторым домом является блиндаж, а питание на передовую доставляют в рюкзаках. В настоящее время «Высоцкий» выполняет обязанности инструктора в своем батальоне.

Скоро завершится его второй краткосрочный отпуск, и боец вновь отправится к своим товарищам. Расставание с родными дается нелегко, но, как говорит сам Дмитрий, долг перед Отчизной превыше всего.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).