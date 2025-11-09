В Уфе под памятником Салавату Юлаеву нашли послание из прошлого

К реконструкции готов окончательно. Все три части памятника Салавату Юлаеву доставили к месту реставрации. Последний элемент композиции, а именно нижнюю часть фигуры коня сняли с постамента на этой неделе. При этом обнаружили весьма любопытную находку – послание в бутылке из прошлого. Нам удалось пообщаться с одним из авторов, который даже не думал, что вновь увидит написанный собственноручно текст. О том, как проходил демонтаж монументального сооружения и что предстоит сделать специалистам, прежде чем Салават Юлаев на своём железном коне вновь гордо возвысится над рекой Белой, – в нашем сюжете.
Сначала статую Салавата, потом верхнюю часть коня, и вот очередь дошла до нижней конструкции фигуры. К её снятию готовились очень долго и тщательно. Не от того даже, что это самый тяжёлый элемент монументального сооружения – 18 с половиной тонн, а потому что эта часть наиболее пострадавшая.
Вся влага скапливалась внизу, что вело к разрушению каркаса и декоративной оболочки, говорят специалисты. При демонтаже нижней части пришлось даже предварительно измерять направление и силу ветра, чтобы природные факторы не помешали процессу. В итоге всё прошло без происшествий.
Погрузив на тягач, по уфимским улицам оставшуюся часть памятника отправили к месту реставрации. Маршрут пришлось прорабатывать заранее. По проспекту Салавата Юлаева, что было бы символично, провезти железного коня национального героя не получилось. Из-за больших габаритов пришлось выбирать другой путь.
Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов: реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций.
Группе опытных федеральных специалистов из 10 человек предстоит заменить повреждённые части памятника элементами из нержавеющей стали и восстановить чугунные конструкции с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.
Уже потом все элементы памятника покроют серой краской, чтобы монумент был в своем первозданном виде, как в 1967-м году. В порядок должны привести не только скульптурную композицию, но и бетонное основание, на котором возвышается монумент. Кстати, во время работ по демонтажу в постаменте нашли бутылку с запиской. Надпись карандашом на куске бумаги: «В момент установки здесь были...» и фамилии трёх молодых товарищей – уроженцев Баймакского района. Одного из них нам удалось найти. Ахмету Янбекову сейчас 85 лет, и живёт он в Оренбурге.
То ли желание попасть в историю, то ли юный вздор их подтолкнул тогда к этому поступку. Но они точно не думали, признаётся Ахмет Янбеков, что памятнику понадобится срочная реставрация, и спустя 58 лет их записка, пусть и не многословная, окажется исторической находкой.
Утёс, возвышающийся над рекой Белой, серьезно опустел. Ставший одним из главных символов Башкортостана и визитных карточек Уфы памятник Салавату Юлаеву сошёл с пьедестала. Но через два года национальный герой должен вернуться на своё привычное место. Торжественно открыть монумент хотят 11 октября 2027 года, приурочив событие к 60-летию памятника и Дню Республики Башкортостан.