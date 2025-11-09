В Уфе под памятником Салавату Юлаеву нашли послание из прошлого

К реконструкции готов окончательно. Все три части памятника Салавату Юлаеву доставили к месту реставрации. Последний элемент композиции, а именно нижнюю часть фигуры коня сняли с постамента на этой неделе. При этом обнаружили весьма любопытную находку – послание в бутылке из прошлого. Нам удалось пообщаться с одним из авторов, который даже не думал, что вновь увидит написанный собственноручно текст. О том, как проходил демонтаж монументального сооружения и что предстоит сделать специалистам, прежде чем Салават Юлаев на своём железном коне вновь гордо возвысится над рекой Белой, – в нашем сюжете.

Сначала статую Салавата, потом верхнюю часть коня, и вот очередь дошла до нижней конструкции фигуры. К её снятию готовились очень долго и тщательно. Не от того даже, что это самый тяжёлый элемент монументального сооружения – 18 с половиной тонн, а потому что эта часть наиболее пострадавшая.

Самая объемная часть, самая подверженная повреждениям часть, самая корродированная часть, и поэтому мы вокруг неё возводили специальный кондуктор страхующий, и с помощью него мы демонтировали эту третью часть. Михаил Татарников, реставратор /г. Москва/

Вся влага скапливалась внизу, что вело к разрушению каркаса и декоративной оболочки, говорят специалисты. При демонтаже нижней части пришлось даже предварительно измерять направление и силу ветра, чтобы природные факторы не помешали процессу. В итоге всё прошло без происшествий.

Погрузив на тягач, по уфимским улицам оставшуюся часть памятника отправили к месту реставрации. Маршрут пришлось прорабатывать заранее. По проспекту Салавата Юлаева, что было бы символично, провезти железного коня национального героя не получилось. Из-за больших габаритов пришлось выбирать другой путь.

Скульптурная композиция перевезена тремя частями большими, не считая мелких деталей. Всё перевезено безо всяких повреждений. Специально были изготовлены кондуктора, как вы видите. Александр Мирианашвили, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России

Реставрация памятника будет проходить под контролем Российской академии художеств. К работам привлечен широкий круг специалистов: реставраторы, архитекторы, археологи, эксперты по общестроительным работам и исследователи бетонных конструкций.

Группе опытных федеральных специалистов из 10 человек предстоит заменить повреждённые части памятника элементами из нержавеющей стали и восстановить чугунные конструкции с последующим нанесением антикоррозийного покрытия.

Чугун в первую очередь будет счищаться. Здесь два слоя краски. Первоначально скульптура была серого цвета, а потом перекрасили в зелёный цвет. Надо полностью чугун очистить от краски и сразу покрыть защитным слоем. Александр Мирианашвили, академик Российской академии художеств, заслуженный архитектор России

Уже потом все элементы памятника покроют серой краской, чтобы монумент был в своем первозданном виде, как в 1967-м году. В порядок должны привести не только скульптурную композицию, но и бетонное основание, на котором возвышается монумент. Кстати, во время работ по демонтажу в постаменте нашли бутылку с запиской. Надпись карандашом на куске бумаги: «В момент установки здесь были...» и фамилии трёх молодых товарищей – уроженцев Баймакского района. Одного из них нам удалось найти. Ахмету Янбекову сейчас 85 лет, и живёт он в Оренбурге.

Пошли посмотреть на строительство памятника Салавату Юлаеву. Прогулялись там, походили и решили оставить память. Написали все свои данные, закупорили бутылку и опустили там – под правой ногой коня Салавата Юлаева было кругленькое отверстие, туда спустили бутылку. Ахмет Янбеков

То ли желание попасть в историю, то ли юный вздор их подтолкнул тогда к этому поступку. Но они точно не думали, признаётся Ахмет Янбеков, что памятнику понадобится срочная реставрация, и спустя 58 лет их записка, пусть и не многословная, окажется исторической находкой.