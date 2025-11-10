В Уфе закроют тоннель на Восточном выезде для очистки водоотведения

В ночь на 13 ноября в Уфе будет полностью перекрыто движение через Южный тоннель Восточного выезда. Ограничение продлится с 00:00 до 05:00.
Как сообщили в Минтрансе республики, тоннель закроют для движения в направлении федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет перекрыт въезд со стороны проспекта Салавата Юлаева.
Ограничение связано с проведением плановых работ по диагностике и очистке системы водоотведения в южном тоннеле.
Ведомство просит автомобилистов учитывать это при планировании маршрутов в указанный период и рекомендует заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Фото: Минтранс РБ.