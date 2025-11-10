Малышку с редким пороком направили в федеральный центр

Маленькую пациентку с редким врожденным пороком сердца, субаортальным стенозом, доставили в федеральный центр для проведения высокотехнологичной операции.

Девочку транспортировали на специализированном реанимобиле, оснащенном системой кислородной поддержки, мониторами жизненных показателей и всем необходимым медицинским оборудованием. Операцию малышке проведут в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Перми.