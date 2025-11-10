На Солнце зафиксирована мощная вспышка в направлении Земли

На Солнце произошла вспышка высшей категории, направленная в сторону Земли. Как сообщили специалисты Института космических исследований, взрыв произошел после трехсуточной паузы в солнечной активности.

Ученые пояснили, что в период затишья Солнце высвобождало энергию через множество небольших событий. После прекращения слабых вспышек светило произвело мощный выброс плазмы. Особенностью стало поглощение протуберанцем другого крупного облака плазмы, что значительно увеличило его массу и силу воздействия.

По данным исследователей, основные активные области продолжают оставаться в непосредственной близости от линии Солнце-Земля. Это означает, что жителей планеты в ближайшее время ожидают новые магнитные бури.