«Салават Юлаев» сразится с тольяттинской «Ладой» на своём льду

Сегодня «Салават Юлаев» принимает на своем льду тольяттинскую «Ладу». В Уфу соперники отправились из Минска после победы над местным «Динамо» 1:0. Уфимцы с таким же счетом уступили на выезде нижнекамскому Нефтехимику.

С 17 очками «Лада» на предпоследнем месте на Западе. «Салават» – девятый на Востоке. Лучшей результативностью в составе юлаевцев в последних пяти встречах отметился отправившийся в расположение молодёжной сборной России Александр Жаровский, второй по этому показателю – Джек Родуолд.