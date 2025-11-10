Башкирские шашисты участвуют в мировом турнире в Турции

Башкирские спортсмены вступили в борьбу мировых турниров по стоклеточным шашкам. Состязания проходят в турецкой Алании. Для участия заявки направили свыше 160 спортсменов из 14 стран.
Среди них – 11 обладателей мирового титула по стоклеточным шашкам разных лет. Все они из Республики Башкортостан, в том числе Александр Георгиев, Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Айнур Шайбаков. Первый комплект медалей разыграли в быстрой программе – в рапиде.
Среди мужчин второе место занял Айнур Шайбаков, третье – Александр Георгиев. Среди женщин бронзу завоевала Агата Парахина из Башкортостана. В первенстве мира среди юношей до 14 лет не было равных Ильдару Гилязову и Милане Хазеевой среди девушек до 14.