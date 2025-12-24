В Уфе прошёл турнир по грэпплингу

В Уфе состоялся 14-й Межрегиональный турнир по спортивной борьбе грэпплинг. Соревнования посвятили защитникам Родины и назвали мероприятие «СВОи ПОБЕЖДАЮТ!». В турнире приняли участие спортсмены от 4 до 13 лет из Башкортостана и других регионов страны.