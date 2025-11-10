Уфимский вентиляторный завод планирует запуск нового производства

Инвестиции в промышленный потенциал республики. Проект Уфимского вентиляторного завода включён в перечень приоритетных. Компания планирует запустить производство арматуры и металлического уголка для строительной отрасли. Объём вложений составит почти 3 миллиарда рублей, и после его реализации предприятие примет на работу свыше ста новых сотрудников.

Четверть века Уфимский вентиляторный завод является одним из крупнейших российских производителей дымососов, систем вентиляции и кондиционирования. В числе заказчиков готовой продукции – десятки промышленных предприятий Башкортостана и других регионов страны. Качество обеспечивают профессиональные кадры, которые подгоняют все элементы с ювелирной точностью.

Рабочие колёса точу на вентиляторы, на дымоходы. Оттачиваю после сварки, наружные и внутренние размеры. Станок хороший, надёжный, всё нравится, всё нормально. Евгений Филичкин, токарь

Оценив нехватку арматуры и металлических уголков в строительной и промышленной сферах, на предприятии не упустили инвестиционную возможность и предложили свой проект – создание нового производства с годовым объёмом готовой продукции до 60 тысяч тонн. В конце прошлого года на совещании с участием главы республики инвестпроект получил статус приоритетного, региональные власти оказали поддержку в выделении земельного участка под будущий завод площадью более 1,5 га.

Данное производство очень металлоемкое и энергоемкое. И чтобы его реализовать, имеется ещё второй проект – установка электростанции по производству 24 МВт энергии. Будет использоваться газопоршневое оборудование. То есть газ будет превращаться в электроэнергию для снабжения этого предприятия. Александр Ефремов, технический директор ООО «Уфимский вентиляторный завод»

Сырьём для производства строительной арматуры и металлических уголков будет металлолом, в том числе поступающий после ремонта и модернизации трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Производство вентиляторов – тоже, можно сказать, безотходное производство. Весь оставшийся металл разрезается на изделия, которые нужны людям в повседневной жизни.

Мы изготавливаем мангалы, стеллажи, шкафы. Вышли на маркетплейсы «Озон», WB, «Яндекс Маркет». Поставляем более тысячи единиц в месяц. Это актуальные рынки на сегодняшний день, и мы под них подстроились. Артём Ефремов, генеральный директор ООО «Уфимский вентиляторный завод»