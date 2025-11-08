В Башкирии фиброцементный завод увеличивает производство после модернизации

Предприятия региона получили почти 60 миллиардов рублей в качестве инвестиций по линии Фонда развития промышленности. Около 300 миллионов рублей вложили в Стерлитамакский фиброцементный завод. На эти деньги закупили оборудование, на предприятии активно устанавливают технологическую линию. Благодаря модернизации в полтора раза увеличится производство стройматериалов.
Более 70 листов из цемента за смену выходят с этой формовочной машины. Заводчане следят за состоянием воды в установке.
Затем продукция проходит обязательную стадию пропаривания. В камере температура не должна превышать 75 градусов.
И в год отсюда выходит 25 тысяч тонн изделий для строительства как частных, так и многоквартирных домов. Это волновые шиферы и хризотилцементные плоские листы. Причём на заводе намерены увеличить производство в полтора раза. Продукция востребована по всей России. Компания получила заем по линии Фонда развития промышленности в размере 300 миллионов рублей.
За последние годы предприятия региона получили почти 60 миллиардов рублей от Фонда развития промышленности с перспективой создания более 4 тысяч рабочих мест. В Башкортостане действуют и региональные программы поддержки предприятий в виде субсидий и льгот по строительству инженерных сетей. Радий Хабиров поставил задачу управленческой команде привлечь в экономику региона в текущем году 1 триллион рублей.
Технологическую линию на предприятии в Стерлитамаке планируют запустить в начале следующего года. Её появление даст и положительный социальный эффект в виде новых рабочих мест.