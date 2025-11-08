В Башкирии фиброцементный завод увеличивает производство после модернизации

Предприятия региона получили почти 60 миллиардов рублей в качестве инвестиций по линии Фонда развития промышленности. Около 300 миллионов рублей вложили в Стерлитамакский фиброцементный завод. На эти деньги закупили оборудование, на предприятии активно устанавливают технологическую линию. Благодаря модернизации в полтора раза увеличится производство стройматериалов.

Более 70 листов из цемента за смену выходят с этой формовочной машины. Заводчане следят за состоянием воды в установке.

На машине температура воды – 48-51 градус, чтобы промывалось всё дно хорошо. Руслан Низамов, мастер смены

Затем продукция проходит обязательную стадию пропаривания. В камере температура не должна превышать 75 градусов.

Чтобы получить конечный продукт, мы проходим шесть этапов. То есть это заготовительное отделение, где мы обрабатываем сырьё. Затем обрабатываем полуфабрикат, затем этап формовки происходит, раскрой наката, твердения наката и затем на склад. Рустем Махмутов, начальник технологического участка

И в год отсюда выходит 25 тысяч тонн изделий для строительства как частных, так и многоквартирных домов. Это волновые шиферы и хризотилцементные плоские листы. Причём на заводе намерены увеличить производство в полтора раза. Продукция востребована по всей России. Компания получила заем по линии Фонда развития промышленности в размере 300 миллионов рублей.

На приобретение новой линии по фасадному листу. На сегодняшний день ведутся строительные работы. Линия изготовлена, поступает в наш адрес, по мере поступления начинаем уже монтаж. Руслан Зайнуллин, директор предприятия

За последние годы предприятия региона получили почти 60 миллиардов рублей от Фонда развития промышленности с перспективой создания более 4 тысяч рабочих мест. В Башкортостане действуют и региональные программы поддержки предприятий в виде субсидий и льгот по строительству инженерных сетей. Радий Хабиров поставил задачу управленческой команде привлечь в экономику региона в текущем году 1 триллион рублей.

Мы сохраняем высокие позиции по промышленному производству, инвестициям. Остаёмся лидерами по числу индустриальных и технопарков. Под запросы инвесторов расширяем территорию нашей особой экономической зоны «Алга». Недавно запустили важные для республики объекты энергетики. Вошли в тройку регионов-лидеров по развитию беспилотной авиации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан