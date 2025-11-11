В Башкирии «ВАЗ» съехал в кювет: есть пострадавшие

В Туймазинском районе в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на трассе Агиртамак — Туймазы.

По информации Госкомитета РБ по ЧС, водитель автомобиля «ВАЗ-21114» не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства в кювет. В результате происшествия травмы получили как сам водитель, так и его пассажир.