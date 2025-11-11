В Башкирии «ВАЗ» съехал в кювет: есть пострадавшие

В Туймазинском районе в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на трассе Агиртамак — Туймазы.

Фото №1 - В Башкирии «ВАЗ» съехал в кювет: есть пострадавшие

По информации Госкомитета РБ по ЧС, водитель автомобиля «ВАЗ-21114» не справился с управлением, что привело к съезду транспортного средства в кювет. В результате происшествия травмы получили как сам водитель, так и его пассажир.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Специалисты отключили аккумулятора автомобиля, после чего передали пострадавших медицинским работникам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

