В Башкирии сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП

Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, еще трое участников аварии после осмотра были направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП произошло в ночь с пятницы на субботу на 45 км автодороги Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка. По данным ГАИ, 76-летний водитель «ВАЗ-2115» выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Камри», а затем с «Audi A6». В результате столкновения водитель и пассажир отечественного авто погибли на месте.