В Уфе прошла акция по поддержке онкопациентов

«Сила духа Уфы» выходит на лёд. В столице прошла акция всероссийского проекта по поддержке онкопациентов «Химия была, но мы расстались». В этот день хоккеисты команды «Салават Юлаев» пообщались с уфимцами, проходящими сложный путь лечения онкологии. Также их поддержал олимпийский чемпион Роман Костомаров, популяризатор благотворительной программы «ДоброFON».

Гульсина Мухаметьярова сейчас полна сил и энергии. 4 года назад она поборола страшную болезнь, а уже сегодня делится советами с теми, кто только ступил на этот непростой путь. Перед хоккейным матчем в холле «Уфа-Арены» гости могли посетить фотовыставку с героями, которые прошли через болезнь и победили.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийского проекта по поддержке онкобольных «Химия была, но мы расстались». В фотосъёмках участвовали 18 героев из Уфы и других городов Башкортостана. На стендах – их истории о том, как они приняли диагноз и боролись с онкологией. Используя фототерапию как метод психологической помощи, проект способствует успешному лечению и реабилитации пациентов с тяжёлыми болезнями.

Мероприятие также посетил олимпийский чемпион Роман Костомаров. Почти три года назад он лишился обеих ног ниже колена и кистей рук из-за осложнений после перенесенной пневмонии. Присутствие фигуриста – подтверждение того, что сила духа не знает границ. Он продолжает заниматься спортом.