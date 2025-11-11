В Уфе прошел чемпионат по зимнему плаванию

В Уфе прошел чемпионат республики по зимнему плаванию в категории С – взрослые спортсмены. Порядка 60 участников со всех концов региона соревновались в том, кто быстрее преодолеет дистанцию в холодной воде. Вольный стиль, брасс, баттерфляй. К слову, в этот раз чемпионат прошел на новой площадке.
Старт с воды, а не с тумбы – одно из главных отличий зимнего плавания. Поэтому сила прыжка преимуществ не даст. Канал центра гребного слалома превратился на один день в площадку чемпионата республики по зимнему плаванию. Эти спортсмены любят, чтобы было похолоднее.
Дистанции заплывов – 25 и 50 метров. Кроль, брасс, баттерфляй. Единственное – поклонники зимнего плавания не плавают на спине. Соревнования проходили в категории С – среди взрослых спортсменов. Многие пришли в этот вид спорта совсем недавно.
Побороться за медали приехали порядка 60 спортсменов, представляющие 9 клубов региона. Однако помимо места на пьедестале, пловцы стремились достичь и иных высот на чемпионате.
Количество поклонников зимнего плавания и в республике, и в стране растет в геометрической прогрессии. За 5 лет число региональных федераций в стране выросло с 10 до 73. И среди всех Башкортостан заметно выделяется. Подтверждением этому служит и то, что через два месяца Уфа примет этап Кубка России по зимнему плаванию. Местом проведения станет традиционная площадка соревнований – озеро Солдатское в Парке Якутова, где пловцы республики намерены доказать, что входят в число сильнейших спортсменов страны.