В Уфе прошел чемпионат по зимнему плаванию

В Уфе прошел чемпионат республики по зимнему плаванию в категории С – взрослые спортсмены. Порядка 60 участников со всех концов региона соревновались в том, кто быстрее преодолеет дистанцию в холодной воде. Вольный стиль, брасс, баттерфляй. К слову, в этот раз чемпионат прошел на новой площадке.

Старт с воды, а не с тумбы – одно из главных отличий зимнего плавания. Поэтому сила прыжка преимуществ не даст. Канал центра гребного слалома превратился на один день в площадку чемпионата республики по зимнему плаванию. Эти спортсмены любят, чтобы было похолоднее.

Дистанции заплывов – 25 и 50 метров. Кроль, брасс, баттерфляй. Единственное – поклонники зимнего плавания не плавают на спине. Соревнования проходили в категории С – среди взрослых спортсменов. Многие пришли в этот вид спорта совсем недавно.

Побороться за медали приехали порядка 60 спортсменов, представляющие 9 клубов региона. Однако помимо места на пьедестале, пловцы стремились достичь и иных высот на чемпионате.