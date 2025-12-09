В Уфе задержали «чемпиона» по штрафам

В ходе проверки документов выяснилось, что за 33-летним водителем числится более 20 неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима. Нарушения ПДД попали в объектив камер фотофиксации.

Злостного неплательщика привлекли к административной ответственности. Ведомство напоминает, что у водителей есть 70 дней на оплату штрафа с момента вынесения постановления. Просрочка грозит удвоенной суммой, административным арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.