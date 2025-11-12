В список Всемирного наследия ЮНЕСКО хотят включить новые объекты Башкирии

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируют включить новые объекты на территории Башкортостана. Об этом сообщили на выездном заседании Комитета республики по делам ЮНЕСКО, которое провёл глава региона на площадке визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Радий Хабиров также поблагодарил учёных, благодаря которым этот год стал прорывным по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне.

Событие мирового масштаба. Так эксперты прокомментировали решение международного сообщества о включении пещеры Шульган-Таш в список объектов Всемирного наследия. Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, организации системы безопасности и мониторинга пещеры. Всё это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям. На выездном заседании Комитета республики по делам ЮНЕСКО Радий Хабиров отметил ключевые достижения региона по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне.

Этот год действительно значимый. Это четыре победы: всемирное наследие «Шульган-Таш», это новый геопарк «Торатау», это кафедра ЮНЕСКО в УУНиТе – это очень важное достижение. Ну и «Золотые гвозди». Это такой букет побед. Имеет международный характер. И в этих условиях это большое достижение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Золотые гвозди» были открыты на территории геопарка «Торатау», и по ним теперь официально можно изучать историю развития жизни на Земле. В этом разрезе, как в миниатюре, почти 300 миллионов лет эволюции. Для специалистов – настоящий клад информации. В ходе заседания участники рассказали также о новых объектах на территории региона, предлагаемых для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь к ним относятся башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау.

Самый главный момент, который преследует Конвенция ЮНЕСКО по охране культурного и природного наследия, – это сохранность объектов и территорий. Охрана и консервация объектов. То есть шиханы сейчас находятся под защитой государства и получат ещё дополнительную защиту. Рената Лукманова, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Башкортостан также может стать опорной площадкой сети российских геопарков ЮНЕСКО. Эту инициативу поддержал Радий Хабиров, отметив, что в республике есть успешный опыт организационной работы и методики продвижения объектов в международном пространстве. Помимо башкирских шиханов, в предварительный список Всемирного наследия включён Воскресенский медеплавильный завод. Поддерживает этот культурный объект и комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Объединение тех объектов, которые располагаются в республике и которые являются частью этой горнозаводской цивилизации 18 века. Медеплавильные заводы. Давайте будем думать о том, чтобы сделать заявку серийной. Пусть это и потребует больше времени, но это действительно даст серьёзный импульс для развития туристического потенциала этих территорий. А за туристами идёт и экономическое развитие. Здесь сочетание внешнеполитического престижа, авторитета страны и республики. Александр Алимов, директор департамента МИД России, ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО

Башкирские учёные и эксперты работают в непростых геополитических условиях. Но и это не мешает добиваться мировых успехов, отметил Радий Хабиров. В период весьма напряженных отношений с Западом для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.

Я считаю, что это большое искусство. В условиях, когда практически весь мир, весь коллективный Запад ополчился, а мы тем не менее сотрудничаем. Находим людей. В любом государстве всё равно есть вменяемые политики, которые ясно понимают, что есть общечеловеческие интересы. Есть сотрудничество. И спасибо ЮНЕСКО, которое тоже подвержено всем эти деяниям со стороны США, европейских стран. Но тем не менее нам удаётся это делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большую поддержку в этом оказывает Министерство иностранных дел России. Но всё же главное – это умение презентовать себя на мировом уровне. На примере Шульган-Таша можно сказать, что номинационные досье из Башкортостана составляются настолько грамотно и профессионально, что не вызывают вопросов у комиссии. Сейчас по тому же пути ведётся работа по включению в список мирового наследия мавзолея Тура-хана.

Здесь проделана очень большая работа. В самом мавзолее проведена реставрация. Вокруг него создана туристическая инфраструктура по охране этого объекта. По его универсальной ценности, по его критериям. Полностью наши учёные его проанализировали. И у мавзолея Тура-хана есть большие шансы быть включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан