В список Всемирного наследия ЮНЕСКО хотят включить новые объекты Башкирии

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО планируют включить новые объекты на территории Башкортостана. Об этом сообщили на выездном заседании Комитета республики по делам ЮНЕСКО, которое провёл глава региона на площадке визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Радий Хабиров также поблагодарил учёных, благодаря которым этот год стал прорывным по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне.
Событие мирового масштаба. Так эксперты прокомментировали решение международного сообщества о включении пещеры Шульган-Таш в список объектов Всемирного наследия. Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, организации системы безопасности и мониторинга пещеры. Всё это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям. На выездном заседании Комитета республики по делам ЮНЕСКО Радий Хабиров отметил ключевые достижения региона по продвижению природных объектов Башкортостана на международном уровне.
«Золотые гвозди» были открыты на территории геопарка «Торатау», и по ним теперь официально можно изучать историю развития жизни на Земле. В этом разрезе, как в миниатюре, почти 300 миллионов лет эволюции. Для специалистов – настоящий клад информации. В ходе заседания участники рассказали также о новых объектах на территории региона, предлагаемых для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В первую очередь к ним относятся башкирские шиханы Торатау, Юрактау и Куштау.
Башкортостан также может стать опорной площадкой сети российских геопарков ЮНЕСКО. Эту инициативу поддержал Радий Хабиров, отметив, что в республике есть успешный опыт организационной работы и методики продвижения объектов в международном пространстве. Помимо башкирских шиханов, в предварительный список Всемирного наследия включён Воскресенский медеплавильный завод. Поддерживает этот культурный объект и комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Башкирские учёные и эксперты работают в непростых геополитических условиях. Но и это не мешает добиваться мировых успехов, отметил Радий Хабиров. В период весьма напряженных отношений с Западом для науки и культуры границ, оказалось, порой не существует.
Большую поддержку в этом оказывает Министерство иностранных дел России. Но всё же главное – это умение презентовать себя на мировом уровне. На примере Шульган-Таша можно сказать, что номинационные досье из Башкортостана составляются настолько грамотно и профессионально, что не вызывают вопросов у комиссии. Сейчас по тому же пути ведётся работа по включению в список мирового наследия мавзолея Тура-хана.
В список Всемирного сельскохозяйственного наследия может войти бортевое пчеловодство. Эта республиканская заявка сейчас дорабатывается. Высокий статус может быть присвоен уже в текущем году. И если это произойдёт, то башкирское бортевое пчеловодство станет первым таким номинантом в России.