Власти Башкирии обсудили работу по сохранению объектов культурного наследия

Глава Башкортостана вручил сертификаты на сумму 1 млн рублей победителям программы «Сельский тренер». Специалистов, воспитывающих юных спортсменов в деревнях и райцентрах, чествовали на еженедельном оперативном совещании. В повестке дня были рассмотрены вопросы благоустройства объектов культурного наследия в регионе и особо охраняемых природных территорий. Говорили и о результатах рассмотрения обращений на Прямую линию с Главой Башкортостана.

Сельским тренерам – 1 млн рублей помощи. Сертификаты вручили тем, кто из города вернулся на малую землю, чтобы жить и воспитывать чемпионов. Победителями региональной программы стали преподаватели спортшкол из Дуванского, Ишимбайского, Туймазинского, Учалинского и Янаульского районов.

На совещании рассмотрели вопросы благоустройства объектов культурного наследия. По их числу Башкортостан – один из лидеров в стране. Большая работа ведётся по охране. Однако, как отметил Радий Хабиров, необходимо переходить к их восстановлению.

К концу года в регионе завершили реставрационные работы по 12 объектам культурного наследия. В их числе – дома Сахарова, Степановых-Зориных, Капкаева, Поликарпова и Тихониных в Уфе. Большая концентрация таких объектов в Черниковке.

Богата республика и на особо охраняемые природные территории. Речь идёт о заповедниках, национальных парках и заказниках. В этом году их посетило почти 270 тысяч человек, что на 67% выше, чем в 2024-м. В Минэкологии заявили о планах включить в список охраняемых и гору Айгир в Белорецком районе, которая особенно востребована у туристов.