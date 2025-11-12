ГАИ проводит сплошные проверки на трех участках дорог Башкирии

Сегодня, 12 ноября, на федеральной трассе М-5 «Урал» в Чишминском районе и на двух улицах Уфы организованы масштабные проверки водителей. Мероприятия проводят сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС.

Как сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, проверки проходят одновременно на трех участках: на 1429 км автодороги М-5 «Урал», улицах Бакалинской и Маршала Жукова в Уфе.

Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений ПДД, в том числе среди водителей большегрузов и пассажирского транспорта.

Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку всех автомобилей без исключения на заранее выбранных безопасных участках дороги.