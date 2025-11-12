В Уфе после ДТП госпитализировали пенсионерку

Вчера вечером, 11 ноября, на Южном проезде Уфы произошло ДТП с участием пешехода. Подробности рассказали в ГАИ столицы.

По данным ведомства, 49-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», двигаясь со стороны улицы Комсомольской в сторону проспекта Октября, совершил наезд на 77-летнюю женщину. По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате происшествия пенсионерка с различными травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Обстоятельства инцидента устанавливаются.