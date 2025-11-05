Новорожденного из Башкирии госпитализировали в Москву

Новорождённого из Башкирии отправили на серьёзное лечение в Москву. Об этом рассказал министр здравоохранения республики.

Малыш родился в конце октября. Врачи диагностировали у юного пациента артериовенозную мальформацию вены Галена. Патология встречается с частотой 1 на 25 000 новорождённых. После консилиума врачей было принято решение госпитализировать ребёнка в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.